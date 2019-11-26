楊丞琳26日舉辦新專輯《刪·拾 以後》發片記者會，她首次擔任專輯音樂統籌和製作人，細節皆親力親為，她透露先前沒想過要當統籌，是因老公李榮浩聽到她要找製作人時，李榮浩說：「為什麼要找專輯製作人？妳已經在做了專輯製作人的事，為什麼不自己當。」她當下卻自認不行，李榮浩鼓勵：「妳可以。」讓她更有自信來籌備。

談到新作，主持人黃子佼在台上笑虧：「身邊人覺得如何？」楊丞琳直回：「他（李榮浩）是母帶製作人。」黃子佼笑說：「我是說你媽媽。」逗得楊丞琳笑開懷。而她先前曾表示新專輯是目前最滿意的專輯，卻被酸民認為她否決過往曾合作對象，她立刻在IG澄清，因是她從頭到尾製作，百分之百的楊丞琳專輯，「把它列為最愛的一張，但其他張請問我說不愛了嗎」，還被封是「澄清天后」。

她坦承從出道至今，面對網路負評，永遠不會習慣，只能自我調適，她分享國中時，戴牙套參加比賽，被抨擊是醜死鋼牙妹，也曾與余文樂、彭于晏合作戲劇《愛情白皮書》，當時發胖10公斤，遭砲轟「一頭母豬被2個帥哥喜歡」，心情深受影響，決定不看留言、與網路隔絕，3年後覺得可以面對了，才開始看網友評論，直呼：「有個東西要關起來，就是好奇心，若無法承擔就不要看。」

此外，楊丞琳邀來陳珊妮到場力挺，陳珊妮送上腰子湯，向來酷帥作風的陳珊妮笑說：「我很少參與者麼溫馨的橋段。」不過楊丞琳提到陳珊妮是很貼心、溫暖的，楊憶起錄音時，喉嚨突然發炎，陳珊妮提醒她要去看中醫、調身體，楊說：「我有空會去針灸，狀態有越來越好。」

楊丞琳舉辦發片記者會，邀陳珊妮到場力挺。（盧禕祺攝）

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