選戰倒數46天，韓陣營持續調整競總陣營，除設立副總統張善政競選辦公室之外，上月初被黨主席吳敦義拔除組發會主委、轉任國民黨智庫副執行長的李哲華，明天起將接任韓國瑜全國競總執行長，負責各縣市黨部與競總的溝通連繫、地方組織動員等重要運作，輔佐擔任競選總幹事的黨副主席兼秘書長曾永權，一起打贏選戰。

李哲華今天受訪說，他上午已與曾永權、韓競辦執行長林國正會面，被正式告知將兼任韓競總執行長，明天開始進行選務，未來剩40多天「該做什麼或被交代做什麼，就做什麼」，也會「使盡吃奶的力氣」全力幫韓及國民黨勝選。

據悉，曾永權及李哲華是黨內公認輔選韓國瑜「最用力」的好搭檔，不料李哲華在上月初突然被無預警解除組發會主委一職，轉調智庫擔任副執行長；儘管黨主席吳敦義表示要借重他豐富的選戰經驗，加強智庫打選戰的實務經驗，但實際上，李因權責問題，即未再多參與選戰事務。

知情人士說，其實李剛被調到智庫不久，曾永權就向黨主席吳敦義主張應該讓李到韓營幫忙打選戰，但後來黨內因不分區立委等一連串風波，直到上周二，曾永權開始進行韓營競總的人事布局，包括由副總幹事周錫瑋協助張善政成立副總統競選辦公室、李哲華借調韓競總執行長等，相關人事陸續底定，今天接連公布或曝光。

據悉，韓國瑜全國競總重要幹部都已底定，包括前黨主席朱立倫、榮譽黨主席連戰、前副主席林豐正分別擔任全國競總主委、全國後援總會長、全國顧問團總團長，預計本月底開記者會對外公布，如今加上選戰「常勝將軍」李哲華，令韓營更有信心。

輔選人士說，韓國瑜的競選架構主要有競選辦公室、國政顧問團以及競選總部，各有主要任務，其中競總主要負責地方各組織、系統的完成連結，李哲華出身基層，擔任過縣黨部主委、組發會主委，除對黨務系統及社團運作非常熟稔，對各縣市黨部主委及縣市長及正副議長等地方人脈都一清二楚，也在去年九合一選舉操盤成功，由他擔任競總執行長「歸隊」打選戰，與曾永權及黨務組織搭檔，一定可發揮極佳統合戰力。

(中時 )