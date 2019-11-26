台灣女足又有好手邁出旅外挑戰之路！在木蘭聯賽效力於新北航源的中華隊國腳許翊筠，24日搭機前往比利時，參與當地二級聯賽球隊VC Moldavo的訓練測試，若順利通過獲得青睞，許翊筠明年1月就能獲得登錄，投入下半季賽事！

「之前有聽阿娥（曾淑娥）、八萬（王湘惠）等學姐說她們的旅外經驗，雖然如此，現在要出去挑戰還是非常緊張，」許翊筠行前說：「想出去是因為想到外面去看看別人的足球文化，能把自己這幾年學到的展現出來。也希望這一趟更精進自己，將來代表台灣出賽，在國家隊有更好的發揮！」

許翊筠職司中場，傳控能力相當出色，今年木蘭聯賽曾踢進過直接自由球，也是今年初在卡達通過東京奧運資格賽第2輪考驗的中華隊國腳之一。而中華隊明年2月還有東奧資格賽第3輪要踢，許翊筠也希望能做出貢獻。

許翊筠（左）前往比利時訓練測試，到機場送行的媽媽相當捨不得。（許翊筠提供）

許翊筠這次旅外挑戰，是透過木蘭聯賽台北國際隊（明年改名為桃園國際）教練哈利（Oliver Harley）牽線，前往測試的相關旅費，則由許惠祐擔任理事長，邱義仁、龔元高擔任理事的寶島足球支援恊會贊助，許翊筠也特別感謝各方的協助。

台灣女足前年曾有曾淑娥、王湘惠、余秀菁、包欣玄都在國外踢球的盛況，目前則只有門神蔡明容上月與日本富士櫻花簽下半年合約。可惜富士櫻花本月在升級賽功虧一簣，沒能取得明年升上第3級挑戰聯賽的資格，蔡明容合約期滿後是否續簽，也要明年才有答案。

(中時電子報)