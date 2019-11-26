喜歡音樂新人許莉潔推出首張個人專輯《不就範》，近來正值宣傳期，上遍各大節目、電台、活動等，行程滿檔，不過她因自我要求頗高，幾乎每天都繃緊神經，透露先前因壓力過大，突然身體四肢爆出蕁麻疹。

她當下嚇壞，「某天起床覺得身體很熱，可能睡覺的時候就有一點，沒有意識去抓變嚴重」，豈料以為看醫生吃藥有好轉，直到到晚上工作時，又再度冒出蕁麻疹，甚至長到臉上，讓家人、工作人員很擔心。她第一次長蕁麻疹，坦言發片期，有很多潛藏壓力，加上她個性習慣把事情憋著不講，壓力逐漸累積，導致突然生病，身邊的同事說：「莉潔我們收到你的求救訊號了。」許莉潔也自認在空檔時，適當放鬆、抒發情緒，「我有上網去看如何面對壓力的影片，我就先不要想太多，多休息。」

她從小就愛唱歌，大學征戰許多比賽，期間數度巧遇恩人陳子鴻擔任評審，她表現亮眼，獲得好成績，讓陳子鴻印象深刻，陳子鴻也推薦她參加《聲林之王》，關注她的表現，許莉潔一舉奪下季軍，陳子鴻事後也主動寄E-mail聯繫她，許莉潔看到還以為是騙子，她直問：「你真的是子鴻老師嗎？」陳子鴻直回：「不然妳加我的LINE。」他們聯繫上後，她才相信要被陳子鴻簽下，喊：「真的圓夢。」

而她先前上三立《超級紅人榜》宣傳新專輯、演出，恰好陳子鴻同樣是節目評審，她透露在彩排時，陳子鴻在台下拿著專業耳機聽，讓她壓力超大，「子鴻老師是為我好，他幫我提點一些小缺失」，她提到陳子鴻雖在工作上，態度嚴謹，私下卻是個暖男，她憶起首度拍攝MV時，心情緊張，陳子鴻事後傳打氣簡訊：「今天拍MV辛苦了，加油，我們之後要開始打仗。」相當感動。

(中時 )