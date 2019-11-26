英國威爾斯親王號首次抵達朴資茅斯港

英國國防部門受到來自政府的壓力，將大幅裁減國防開支，除放棄2年前梅伊內閣有關維持部隊規模的承諾，將陸軍人數削減至近代史上最小規模，還要把新造好的航空母艦出租給盟友，此舉對於在二次大戰獲得輝煌戰果的英國而言，還真是件頗為尷尬的事。

英國《星期泰晤士報》網站報導說，在裁減國防預算的壓力下，英國各軍種領導人已因裁軍計畫引發激烈衝突。消息人士指出，英國防部準備將陸軍部隊人數裁減至6萬至6萬5千人左右，這將是數百年來英國陸軍最小規模。此外，海軍的裁減計劃則動到開支龐大的航空母艦身上，可能會將才剛於今年9月中服役女王級威爾斯親王號航空母艦出租給盟友，例如美國。

報導說，英國保守黨發表的聲明完全拋棄前首相梅伊2年前有關「維持武裝部隊規模」的承諾。梅伊當時承諾將國防開支維持在國內生產總值GDP的2%以上，且年均增長幅度高出通膨率0.5個百分點。如果按此規模，英國陸軍部隊人數不應低於8.2萬，可是英軍一直未達到這個目標，目前大約只維持7.3萬左右。

英軍在二戰結束時約有310萬人，戰後持續縮減至1980年的15.9萬人，2003年的英國參與阿富汗戰爭與伊拉克戰爭時期，已縮至10.2萬。

報導指出，英國陸軍將領正在努力促使英國新建航母凍結或是出租給美國，因為美國目前極缺航母，而且這艘航母較小、裝備先進，艦上人員數量較少，相對地軍作的開支會低得多。

不過這項建議讓英國海軍強力反彈，此後海軍聯合陸軍向空軍下手，催促英國防部大幅裁減空軍。他們的理由是未來空將以價格低廉、性能優異的無人戰機為主，英國皇家空軍應往這個方向發展。

報導表示，裁減軍備作業目前只在初期階段，國防大臣華萊士(Ben Wallace)認為國防開支只能量入為出，他剛從財政部多爭取到22億英鎊預算，同時承諾節約國防開支不能影響軍隊戰力，而是要對現有的國防預算善加運用。

華萊士甚至對英海軍將領說，部署航母時不必全都使用英國艦載機，也可以使用美軍艦載機，航母也能由其他北約國家的艦艇護航，以此來降低營運成本。

(中時電子報)