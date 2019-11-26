美國聯邦法官於25日裁定，白宮前法律顧問麥甘(Donald McGahn)須針對川普總統是否在2016年「通俄門」調查過程中妨礙司法公正的問題，至國會出庭作證。法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）駁斥川普「總統不是國王」，強調其「無權利」要求現任或前白宮官員拒絕眾議院委員會傳票。此項裁決對「通烏門」醜聞觸發的彈劾調查有深層意義，或將挑戰「總統豁免權」，加劇川普的政治危機。

川普總統曾聲稱麥甘享有絕對豁免權，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯邦法官傑克森要求白宮前法律顧問麥甘必須出席總統彈劾調查聽證會。法官強調，「根據美國過去250年的歷史記載，總統不是國王」，並明確表示，「沒有人能凌駕於法律之上」，總統「無權利」要求現任或前白宮下屬拒絕出庭作證。

法官傑克森還解釋，雖然總統高級幕僚官員在接受強制性國會程序時並不存在「絕對豁免權」，但麥甘獲准在「適當的時侯」行使「行政特權」以保護敏感信息。麥甘於5月被要求出席眾議院司法委員會，回答有關總統試圖阻撓穆勒法官調查「通俄門」的問題，但遭到拒絕。

此次聯邦法官在華盛頓作出的裁定，被外界解讀為民主黨迫使「通烏門」彈劾案中拒絕作證的其他官員屈服的手段。民主黨人確信，包含國務卿蓬佩奧與前國家安全顧問波頓等人在內的高級幕僚，將為彈劾總統提供關鍵證據。川普此前回應，「彈劾調查是民主黨的一場騙局和捕風捉影式的政治迫害」。

即使由民主黨控制的眾議院通過川普彈劾案，在共和黨掌控的參院表決時，仍需要三分之二的多數才能過關。參議院通過彈劾案的可能性微乎其微，有參院做川普的靠山，川普被彈劾下台幾乎是不可能。

(中時 )