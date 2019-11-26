國民黨不分區立委名單出爐後，列第15名的台南市議員謝龍介呼籲民眾加入國民黨，助他選後競選黨主席進行改革。據悉，各縣市黨部陸續出現入黨效應，且不少人直言自己是「韓粉」，其中台北市黨部辦公室，近日每天約有20至30人申請入黨，大安文山區黨部甚至達50人左右，且大多數一口氣繳400元的今、明兩年黨費，目的在於「明年要幫謝龍介選黨主席」。

台北市黨部從上周三起，每天接到民眾跑到辦公室或線上申請入黨再補件者，都多達20至30人，承辦人笑稱「現在一天約是以前一個月的量，這還不包含到各區黨部申請的。」

有趣的是，儘管黨主席吳敦義的任期到後年8月才滿四年，不過這些入黨申請者會自行推估明年1月 11日大選投票後，無論吳敦義去當立法院長或其他因而辭去黨主席，因此必須改選黨主席，擔心入黨不滿四個月而失去票選黨主席的投票資格，都一次繳足今、明兩年黨費共400元。此外，還有新入黨者當場開直播，昭告親友「趕快來入黨」。

國民黨青年團團長田方倫說，最近不少人透過臉書，詢問他如何入黨，有20多歲的青年，也有50多歲的壯年人，他除了提醒備妥1年 200元黨費、大頭照及身分證影本，也好奇詢問對方入黨原因，都表示他們支持韓國瑜競選總統，因是聽了謝龍介的話，要支持謝明年參選黨主席。

田方倫也說，他昨天到大安文山區黨部，也碰到有人申請入黨，好奇詢問，才知道近日每天都有50人左右申請入黨，理由都是「挺龍介仙仔」，他覺得似乎正掀起一股韓粉入黨潮。

新北市黨部表示，近日每天申請入黨者，的確比過去增加，有長者也有年輕人，理由「都與謝龍介有關」。

(中時 )