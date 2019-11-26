問雙語教育不給葉匡時回答？李喬如飆罵shut up !(影/中天新聞)

高雄市長韓國瑜公布自己的近一年來的施政成果，包括教室裝設雙機以及雙語教學的進度。市政總質詢時，民進黨高雄市議員李喬如砲轟市府團隊和副市長葉匡時以及教育局長。李喬如還出招了，問雙語教育也要用英文問，只是她用的是台式英文，瞬間讓議會變成「鬥嘴鼓」戰場。

代替韓國瑜主持高雄市政的葉匡時，就在今天的總質詢上，被民進黨高雄市議員李喬如問到雙語教育議題。有關預算問題，李喬如又槓上葉匡時，言語交鋒、砲火猛烈。

當葉匡時要解釋預算花多少錢時，只見他正要澄清300萬一說時，李喬如出招打斷回答了，只見李喬如高分貝插話，還甚至噴出一句「好啦~shut up !不要再講了啦」，「那個副市長我要ENDING了」。

李喬如質詢也要雙語一下，只不過李喬如用台灣國語發音，ENDING變成「安迪」，台式英文讓人聽了會心一笑。2人如此「鬥嘴鼓」，連王淺秋都忍不住笑意，掩嘴笑得雙肩抖個不停。

台式英文硬槓葉匡時 連新聞局長都嘴角失守

(中時電子報)