民進黨立委參選人余天。（圖／擷取自中時電子報直播）

蔡蔡英文、賴清德出席余天競總大會 余天演唱籲票投民進黨、余天（戴上容攝）

民進黨立委參選人余天26日於三重綜合體育館舉辦三重競選總部成立大會，蔡英文總統、前行政院長賴清德晚間8時許到場力挺，現場千位支持者手搖旗子，歡聲雷動高喊「凍蒜！凍蒜！」、「蔡英文、賴清德加油！」余天更現場演唱歌曲爭取支持。

蔡英文致詞時細數政績，三重市最挺民進黨的地方， 2008年民進黨低潮時，幸好余天守住三重且陪著民進黨重回執政，每一場選舉、關鍵時刻都有余大哥身影，「余天唱一首歌比我們講10分鐘還受歡迎」，立委補選余天拔刀相助，站出來做候選人再次守住三重，感謝三重的不離不棄，余天若是連任，蔡英文表示，「一定會常常照顧三重」。

賴清德則誇讚余天有情有義，成立許多基金會照顧弱勢的演藝工作者，並表示「余天從骨子裡愛台灣」，絕不是為了選舉喊出愛台灣的口號，又誇讚余天很勇敢、勇於承擔，在立委補選最困難的時候，勇敢站出來；另提「余天現在蠟燭兩頭燒」認真選舉之外，還要照顧女兒，希望大家站出來做余天最有力的依靠。

余天表示，自己演藝事業第一站就是來到三重發展，自己深愛三重，也是民進黨最佳支持者，每次黨內有需要都一定站出來，另提及，三重地方問題就是缺乏停車位，如果當選一定會把三重的鄉親當作自己生命疼惜，希望大家支持。

【現場直播】蔡英文總統、余天立委聯合競選總部成立大會｜2019.11.26

(中時 )