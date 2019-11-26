韓國瑜競選總部發言人葉元之，為力挺新北市立委參選人李永萍，特於26日晚間7時許，來到汐止長安里民活動中心站台力挺，吸引大批民眾到場。葉元之表示，李永萍是相當有經驗的參選人，如果韓國瑜再選上總統，中央、地方一條心，對七星區居民是相當大的福氣。

葉元之上台便批，去年底蘇貞昌在新北市長選舉輸給侯友宜29萬票，證明民進黨執政不力，但今年什麼都沒做，蔡英文總統民調卻大幅成長，就是因為民進黨不停操作「亡國感」，這一切都是選舉操作，請選民睜大眼睛，選出對的候選人。

葉元之指出，李永萍是非常強的參選人，經歷豐富，也因如此民進黨都把此區列為艱困選區，希望民眾能做對的選擇，把李永萍送進立法院。

李永萍強調，汐民線的推動需要中央、地方一起努力，在地議員白珮茹、廖先翔都很認真，新北市長侯友宜也很努力，現在還需要立委的支援，請民眾給他機會進入立院，推動汐民線第一階段先行施工。

(中時 )