總統蔡英文競選連任辦公室指出，民進黨正副總統候選人蔡英文和賴清德組成的「英德配」在上周二赴中選會完成登記之後，競選辦公室立刻著手籌拍最新定裝照，側拍花絮影片在今天曝光。兩人拿著2016年蔡英文與陳建仁搭檔參選拍攝定裝照時，所持過的同款光劍拍照，希望延續上一屆的勝選氣勢，也表達出「英德配」對高票連任的信心。

花絮影片裡，對於工作人員設計的拍照動作與拍攝道具，蔡英文和賴清德都尊重工作團隊安排。除了基本的抱胸、握拳姿勢以外，無論是要兩人手持星際大戰中的光劍或是拿著春聯拍攝賀歲照， 通通來者不拒。

發言人廖泰翔表示，手持光劍的定裝照設定，在2016年英仁搭檔參選時也拍過，就是希望能夠延續2016年的勝選氣勢，讓「英德配」在2020再開出紅盤 、高票連任。拍攝現場當攝影師引導兩人拍攝表情時，賴清德還主動提議說：「可以問我們西瓜甜不甜？」在一問一答的互動中，讓兩人肢體更放鬆、笑容更自然。

拍攝過程中，蔡英文和賴清德共準備兩套服裝，除深色西裝外還有湖水綠的競選外套，團隊也預先拍攝了號次手勢的照片，滿足未來在文宣設計上的需求。

(工商 )