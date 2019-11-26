藝人沈玉琳哥哥沈玉璞在高市府擔任公務員，今天被爆料從圖書館分館主任職位7職等，2級跳高升高市經發局祕書室主任9職等。對此，經發局晚間發表聲明澄清，該人事任用案，一切依規定辦理，不會因為任何關係打壓合法升遷調任。

沈玉琳因與高雄市長韓國瑜有多次合作經驗，這次被外界質疑是否涉及關說，透過關係推薦現在擔任右昌圖書館分館主任的哥哥沈玉璞，高升到經發局擔任祕書室主任，該人事派令近日已發布，預計12月9日報到，但已提早走漏風聲。

對此，媒體今找到沈玉璞本人回應表示，自己公職經歷27年，擔任過民政局科員、文獻會管理組長等職，民國99年底調任右昌圖書館主任至今，而右昌圖書館主任雖是7職等，但他是占8職等的缺，並無連升2級。

經發局今晚特別發表聲明澄清，為應經濟發展局業務需要，有關祕書室主任職務由市立圖書館分館主任沈玉璞遞補案，一切依規定辦理，不能因任何關係打壓合法公務人員。

經發局表示，沈玉璞為國立中山大學研究所畢業，並取得81年特種考試臺灣省地政人員乙等考試及格。自81年初任公職，歷經課員、科員、助理編纂，並自94年起擔任高雄市文獻委員會薦任第8職等組長職務，後因機關改制、修編，自99年12月25日起降調薦任第7職等高雄市立圖書館分館主任迄今。

經發局指出，本次人事任用案借重沈玉璞地政專業財產管理、工程規劃及圖書館行政庶務工作經驗等豐富職務歷練背景，擔任經濟發展局祕書室主任以協調整合、辦理工程招標並確保採購品質、落實執行各項行政事務工作。

(中時 )