陳三鼎歇業後，門口成為停放機車，聊天休息的場所 (圖／游定剛攝) ★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

來到公館商圈，遊客必定上門光顧的就屬《陳三鼎》黑糖青蛙撞奶以及《藍家割包》了，但其中陳三鼎至今兩個禮拜未開業，上周更是驚傳店面即將熄燈頂讓，嚇壞不少忠實粉絲，今天晚上一張照片更讓人大嘆公館是不是要GG了。

由於藍家割包與陳三鼎中間僅隔一條巷子，店門前的十字路口總是水洩不通，不過陳三鼎熄燈後，今晚(26日)有網友前往公館發現，這條十字路口遊客大減，理應是人潮尖峰時刻，巷子卻變得相當空曠，人潮稀稀落落，似乎也連帶影響到藍家割包生意，不若平日大排長龍。

網友也不禁感慨：「公館少了個地標」、「人潮真的差好多」、「幫茶湯會QQ」、「以前最享受就是吃個割包再去喝陳三鼎，現在沒機會了」、「希望店家能度過難關重新開業」。

日前有網友發現陳三鼎長達兩周未開業，忍不住上臉書詢問，但未獲得店家回覆，這時有另一名網友跳出來表示，自己家人前幾天有看到工作人員在店內整理，詢問之下才得知要停業頂讓，更有附近攤商爆料歇業原因是老闆家庭糾紛導致，讓饕客錯愕不已，直呼「我還沒有朝聖就要收掉了」。而至今店家不論是店面或是臉書，均未做出任何回應，臉書最後一則貼文則是9月29日的颱風假店休公告。

(中時電子報)