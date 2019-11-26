台美雙邊經貿交流升溫，為因應農漁業分工處理，駐美代表處確定新設農業組。儘管蔡政府矢口否認是在為含瘦肉精美牛、美豬進口鋪路，但這始終是卡在台美簽署自貿協議(FTA)前面的大石頭，一天不移開，就一天不可能簽訂FTA。

有趣的是，藉由農業組增設，同時強化了農漁產品的交流與國際行銷，這樣的概念，不就是國民黨總統參選人韓國瑜念茲在茲的駐外館處賣蔬果嗎？

外交部長吳釗燮日前才連續用了三次「很擔心」，形容駐外館處人員以後可能要增加賣水果業務的焦慮；綠營上下也對韓國瑜的創意不屑一顧，甚至直接抹為草包。如今有天下第一處之處的駐美代表處率先跟進韓國瑜的想法，而且還是在一個月前就拍板的決策，不知道前幾天才酸韓國瑜沒有在選舉的蔡總統，現在心裡是怎麼想？

事實上，農委會本來就有派駐人員在駐美代表處，行銷水果當然是他們的任內工作，蔡政府不久前才大張旗鼓宣傳台灣芭樂外銷美國，駐美的農委會官員絕對值得記上一筆功勞。

如今升格為農業組，一來反映對台美農業交流的重視，以及農業對於台美關係的貢獻；二來也提升駐外農業官員的職銜，有了「組長」帶隊，未來在相關議題上的談判發言也比較有份量。

值得注意的是，駐美代表處往後又多了一位組長，而過往組長階層的職位，都是由經過國家考試的常任文官所擔任。但是在趙怡翔空降駐美代表處政治組長之後，長久以來建立的慣例就被打破了，隨著農業組成立而憑空出現的組長位置，就怕又成為了酬庸的位置。

(中時 )