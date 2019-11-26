台南市美術館今年1月27日開館迄今，參觀人次逾130萬人次，周歲音樂會將於明年2月1、2日登場。（曹婷婷攝）

台南市美術館今年1月27日開館迄今，參觀人次逾130萬人次，近期更因名模林志玲相中南美館舉辦世紀婚禮，瞬間成為熱門景點；南美館以跨域合作為發展方向，明年初喜迎周歲，館方除積極爭取國際大展走進南美館，明年2月1、2日也邀台南文化中心藝術總監余能盛製作由歐洲知名聲樂家擔綱的「周歲音樂會」，讓南美館從更廣的角度被看見。

台南市美術館經過長達7年籌備，終於在今年1月27日盛大開館，館長潘(示番)表示，南美館一直致力於藝術跨域對話，希望強化藝術資源發掘與整合，同時也致力於以各方藝術資源著手開發與行銷，藉此拓展藝術文化可塑性，並建立南美館跨域展演的優質品牌。

迎接開館1周年，將於明年2月1、2日舉辦「『浪漫經典˙春暖府城』 2020台南市美術館周歲音樂會」，由台南文化中心藝術總監余能盛攜手長榮交響樂團與歐洲知名聲樂家帶來《卡門》、《歌劇魅影》、《杜蘭朵公主》等知名歌劇和音樂劇經典曲目，屆時2館大廳就是音樂會舞台。

余能盛說，國外美術館不僅限於美術展演的空間，而是海納各種藝術延伸，這場音樂會的聲樂家及曲目，均由他親自邀請及精心挑選，尤其，許多歌曲觀眾雖然耳熟能詳，但因為太難唱，因此，在台灣都沒人現場演唱過，「這場音樂會可說是這些歌曲在台灣的首演。」他也期待藉由這樣一場國際交流，讓更多人認識台南，看見南美館。

南美館周歲音樂會將於2020年2月1、2日登場，今起即可於兩廳院售票系統購票，12月15日前購票可享早鳥8折優惠，大億麗緻及老爺行旅以贊助表演者住宿的方式實際支持這場音樂會。此外，高鐵套票預計12月中旬啟售，南美館更提供憑票可享館內多項消費折抵優惠方案。「『浪漫經典˙春暖府城』 2020台南市美術館周歲音樂會」精采可期，其他活動相關資訊請上南美館臉書或官網查詢。

(中時 )