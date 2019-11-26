中央氣象局表示，明（27）受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，各地清晨最低溫落在18至22度，北部高溫僅有21至24度。災害性天氣預報士賈新興提到，下一波明顯冷空氣會落在11月底到12月初。

臉書《天氣風險》指出，明（27）日持續受到東北風影響，迎風面北部跟東半部雲量依舊偏多，偶爾有小雨，跟今天比較起來雲量雖然變少，但一整天仍然是濕涼天氣，中南部天氣穩定，日夜溫差較大。

賈新興指出，據預報資料顯示，今年冬天氣溫偏暖的機率高，11月底到12月初有一波明顯冷空氣，臺北氣象站的低溫有機會來到16度以下，至於會不會到14度還要再觀察。

另外，氣象局提到，輕颱「北冕」朝菲律賓前進機率高，對台灣直接影響並不大。《天氣風險》說明，颱風「北冕」預期一周後會受到大陸高壓的影響而減弱，甚至消散，對台灣的影響程度有限，無須太過擔心。

(中時電子報)