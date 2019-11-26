30歲郭姓男子盜用帥哥照片上網約砲，引誘1名女網友上鉤，郭男要求女網友戴上眼罩嘿咻，不料郭男在期間突問對方「妳覺得我胖嗎？」女網友掀開眼罩，發現正跟他嘿咻的男子，並非她心目中的帥哥，而是個「大肚漢」，憤而控告郭男性侵。台北地檢署依妨害性自主罪起訴郭男。

檢方調查，郭男自認其貌不揚，體型微胖，因想嘗試網路一夜情，因此在網路上搜尋男模照片，當成是自己的大頭貼，在交友軟體上隨機約砲。

2018年11月間，郭男與女網友上網閒聊，女網友上臉書找到被郭男冒用的男模臉書，而被吸引，誤認郭男是男模本人後，答應和郭男約砲。

郭男因擔心外貌曝光，被對方打槍，藉口為了增加嘿咻的情趣，要求女網友自己進門後，戴上掛牆邊的眼罩後上床嘿咻，結果2人「滾床單」時，郭男突問：「妳覺得我胖嗎？」女網友掀開眼罩發現，面前的男子並非心目中的男模，而是個胖男，大吃一驚，但郭男不顧對方意願，繼續滿足其性慾。

事後女網友因身心受創，罹患壓力創傷症候群，她上臉書私訊男模本人，說出被郭男冒名性侵遭遇，男模建議她報警，但檢方調查後，認為是女網友答應蒙眼性交，未受到強暴、脅迫，處分不起訴。

全案經高檢署發回，檢方再次調查，郭男坦承冒用男模照騙人，女網友也強調不想跟郭男作愛，檢察官依《刑法》「其他違反其意願之方法而為性交」罪，起訴郭男。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )