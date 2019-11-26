20191126中天新聞 惹錯人！惡煞怒圍「統神」車 慘遭「統粉」肉搜

知名遊戲實況主「亞洲統神」今(26日)凌晨與老婆003開車行經新北市中和區景平路172巷口準備迴轉，意外發生行車糾紛，統神無懼對方人數眾多，雙方火爆對嗆，最後互告上警局，引爆網友熱議；稍早他與哥哥國動一起實況，國動也指出弟弟最失敗的一點。

統神因禍得福，今晚開直播人數一度攀上18000萬人高峰，讓粉絲狂刷77777，直呼太神啦！而實況中，哥哥國動也問他「知不知道你這次最失敗的點？就是沒講新的台詞！」不過隨即遭統神吐槽：「講什麼新台詞R，對面又不是跟我1 on 1。」

據悉，統神今日凌晨1時許，由景安路往復興路方向行駛，於景安路172巷口進行迴轉時，陳男開車自和平街右轉景安路後，發現迴轉車輛緊急煞停，導致20歲杜姓男子開車從後方追撞，所幸無人員受傷、3人無酒駕。

陳男認為是統神迴轉才會造成車禍事故，雙方當場發生激烈爭吵，陳男甚至罵出「X你娘」等三字經，統神則拿出手機記錄，甚至於將影片上傳網路，引起不少網友討論。警方表示，車禍責任待進一步釐清，雙方互控公然侮辱，已依規定受理完畢。

(中時電子報)