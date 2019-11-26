德國首都柏林正遇到交通大阻塞，上千輛的農業拖拉機堵住了首都的主要交通線，這是德國農民的抗爭手段，他們反對聯邦政府幾項農業政策，比如禁用草甘磷將損害德國農產的競爭力。

美聯社報導，在今天之前，已有約1800台拖拉機已在柏林外圍的布蘭登堡門(Brandenburg)集合，並在拂曉時開始往柏林市中心駛去，其他州的拖拉機也將陸續加入這場抗議活動，預計將有5000台拖拉機、10,000名農民會來到柏林。

除了大量的拖拉機，也有大量的農民走上街頭。(圖/美聯社)

平時在柏林，一台拖拉機都不常見，但是今天有上千台的拖拉機塞住柏林的主要馬路，相當壯觀，抗議的農民舉著各種標語，比如「誰打擾農民，誰就下台」、「政府缺乏熟練勞動力」或「沒有農民，沒有糧食」。

抗爭始於德國總理梅克爾（Angela Merkel）的內閣政府在9月份的新農業政策，包括更嚴格地限制農民不得使用有爭議的農藥、除草劑與化肥，理由是必須保護環境、保護有益的昆蟲，以及保護地下水。農業部長朱莉婭·克洛克納（JuliaKlöckner)認為，像是草甘磷(Glyphosate ,俗稱家家春、年年春)這樣的除草藥，會殘留在土壤裡，時間久了可能傷害環境，她希望2024年之前，草甘磷能夠完全禁用。

但是農民認為，聯邦政府的新環境法案過於嚴格，克洛克納只說不能草甘磷，卻沒說可以用什麼，這樣的修法顯然不切實際，將使農民無法工作。

千輛拖拉機都到柏林的大馬路，相當壯觀。(圖/美聯社)

布蘭登堡警提早管制交通，多數農民也秩序良好，僅出現兩起事故，是由於趕上班的汽車，試圖穿過拖拉機車隊而造成碰撞。

德國環境部長斯文嘉·舒爾茲（Svenja Schulze）表示，政府願意與農民對話，但他也堅持，農民也必須為保護環境而做出讓步。 舒爾茲表示：「農民必須正視環境問題，飲用水中肥料含量過高、及昆蟲數量急劇下降，都是農民應關注的警訊。」

農民代表說，農民也了解環境的重要，政府應該與他們合作，尋找既保護環境，同時保持農場的競爭力的方法，而不是只做出對農民不利的禁令。

(中時電子報)