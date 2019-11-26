台北市電影委員會自營運以來已逾10年，從影視協拍、人才培育、合作行銷，乃至自去年成立的影視基金等4大目標的一條龍模式全面服務，全力強化本土電影產業環境，成果也反應在金馬獎的優異成績上，與台北市文化局協助拍攝及合作行銷之電影共有8部電影得獎。

包括《陽光普照》、《返校》、《你的臉》、《狂徒》、《下半場》、《灼人秘密》、《大餓》、《我的靈魂是愛做的》，均在今年金馬獎頒獎典禮有所斬獲，另影委會「2019台北電影學院－國際製片工作坊」學員作品，共有5組入圍本屆金馬創投。

其中《莎莉》更一舉獲得百萬首獎、滿滿額創意獎以及鏡文學劇本獎；《徘徊年代》獲得70萬元的曼迦紀念獎，而《活屍快跑》則獲得臺北文創劇作獎40萬元，其餘兩部入圍企劃案則包括《本日公休》及《南方時光》。

《狂徒》拍攝期間，影委會協拍組協助信義區富陽街封街、並申請警用機車提供劇組拍攝。(影委會提供)

為吸引國際導演及製作團隊來台北製作拍攝，台北市政府每年編列3千萬預算，積極推動國際影視合拍，希冀帶動影視產業發展，獲得首屆投資挹注電影《熱帶雨》，不僅榮獲金馬6個獎項入圍並奪得金馬獎「最佳女主角」獎項外，更入選國外包括多倫多、平遙等國際影展，讓台北市於國際曝光率大大提升。《熱帶雨》將於明年2月14日情人節在台北市正式與觀眾見面。

(中時 )