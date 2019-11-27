不少人一定有過跌倒或是車禍受傷的經驗，但若在經過數星期的療養，使用各類的中西式藥膏，傷口仍遲遲未能癒合，仔細一瞧還會發現，傷口表面出現一層可移除的不透明薄膜，不過薄膜移除後又反覆出現，難道是又再次感染了嗎？

其實，傷口上的那層不透明薄膜，正是生物膜。根據2017年最新的傷口護理雜誌(Journal of wound care)研究指出，慢性傷口上有生物膜的比例高達78.2%，因而阻礙上皮移行與肉芽組織生長不良，導致傷口長久不癒。

奇美醫學中心傷口照護中心主治醫師葉敬淳解釋，生物薄膜為細菌群聚產生的黏性生物膜，猶如金鋼防護罩，能幫助細菌抵禦抗生素與抗菌劑的攻擊，進而使傷口難以復原。

尤其在傷口在有下列情形時，生物膜就容易出現，例如：表面有移除後又反覆出現的膠狀物質、肉芽品質不良：增生過多或脆弱、過度潮濕、抗生素治療效果不佳、延遲癒合、反覆感染、高度懷疑傷口感染但細菌培養卻呈現陰性、已排除傷口導因與合併症，但傷口仍未見改善。

當傷口生物膜產生時，即使生理食鹽水沖洗、優碘消毒、抗生素塗抹也無能為力。不過，因為生物膜猶如細菌的金鋼罩，提升細菌對抗生素的抗藥性，當傷口生物膜產生時，即使生理食鹽水沖洗、優碘消毒也無能為力；即使是塗抹抗生素也無法攻破防護網，難以根除內部的細菌，在刮除傷口上的生物膜後，其在24小時後，又會再生。

因此，透過積極清創、抗生物膜敷料治療、跨科共同處理影響傷口癒合的因素，去除生物膜是傷口護理中很重要的一環。

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(中時電子報)