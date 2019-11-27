65歲的小花，過去有很長一段日子都頻尿、解尿解不乾淨，同時併有反覆性的尿路感染；由於服用藥物治療和其他治療效果不彰，之後她就開始自己清潔導尿，一開始泌尿道感染的次數確實有減少，可是過了一陣子後效果卻沒有沒有預期的順利，這是為什麼呢？

經轉介至奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚門診，做更詳細的檢查及診斷，在錄影尿路動力學檢查結果顯示，原來是原發性膀胱頸阻塞。後續接受膀胱頸切開術，症狀也得到大幅度的改善。

事實上，女性膀胱出口阻塞在臨床上的診斷比男性來得少見，且女性所主訴的症狀絕大部分為頻尿、尿急、急迫性尿失禁和反覆性泌尿道感染，所以常常會被誤認為是膀胱過動，症狀不如男性來得典型，所以往往容易被忽略；加上目前女性膀胱出口阻塞還沒有統一的診斷標準，要確診出來儼然成為了惱人的課題。

根據之前國內學者的統計，有8成以上膀胱出口阻塞的女性是以儲尿症狀如頻尿、尿急、急迫性尿失禁來表現，僅有一半的病人會有排尿困難的情況，而尿滯留的發生更是少之又少，因此單靠症狀來作疾病的診斷，往往都無法正確診斷，接下來的治療自然無法達到症狀的改善。

因此，當一位女性病人有下泌尿道症狀時，林才揚表示，膀胱出口阻塞一定要納入考慮的鑑別診斷裡。除了詳細的病史詢問和理學檢查，首先要做個尿液分析來排除泌尿道感染，之後就做尿流速檢查和測排尿後餘尿量；若再多次的檢查皆呈現異常，後續就得做尿路動力學或錄影尿路動力學檢查。

另外，女性膀胱出口阻塞大致上可以分為結構異常和功能異常，由於這兩種造成原因的治療上會有所不同，所以正確的診斷是非常重要，不過治療的最終目標還是改善症狀、避免尿管置放和避免腎臟功能變差。

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(中時電子報)