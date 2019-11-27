新北市一名林姓男子約16歲少女到租屋處見面，竟強迫少女「69式」體位，見對方掉淚仍硬「督」得逞，還拿手機實況錄影，少女擔心影片成為威脅她的證據，立刻起身拒絕但仍遭性侵。士林地院根據少女證稱「我同意接吻，但不代表要跟他做其他的事情」等語審結，最後依強制性交罪、使少年被拍攝性交行為之電子訊號等罪，分別判處有期徒刑3年2月、3年8月，應執行有期徒刑4年，可上訴。

林男前年12月間認識將滿16歲少女，3個月後，2人相約林在淡水的租屋處，林趁少女玩手遊時，撫摸少女乳房、強脫上衣、奶罩親吻乳頭，少女用手遮胸，還拉著裙擺不願發生進一步關係，仍遭強脫內褲，還被要求以兩人下體對著下體姿勢，俗稱的「69式」，林男趁隙以手機拍攝少女幫他口交，少女眼角餘光看到立刻跳起，質問他「你在做什麼」，之後因擔心影片外流自己遭威脅，流淚拒絕兩人發生關係。

但林男辯稱，性交過程並未違反少女意願，少女僅不同意體位而已，結束後，少女還坐他的機車到捷運站自行返家，顯示並無違反意願。拍攝性愛影片部分，林覺得少女很漂亮，想要拍攝給她看，但因燈光太暗畫面不清楚隨即刪除，並沒有違反少女意願。

但合議庭認為，少女一開始就拒絕，且有拉住裙襬，不願發生關係。而且審理期間，仍擔心影片外流驚懼受怕，當庭痛哭流淚無法陳述過程。法官認定，林還在大學就讀，雙方因賠償金談不攏而無法和解，認定性行為、拍攝性愛影片都未經少女同意，2罪併判有期徒刑4年。

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(中時電子報)