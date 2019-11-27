新竹一名人夫一年多前看到小芳（化名）在臉書透客心情不好，即約對方出來談心，不料2人竟直接在車內激戰，尾隨在後的人妻小文（化名），發現二人在路邊車震，當場敲窗抓包，小芳見狀緊趕急忙穿上衣服，在路邊與小文大吵，小文氣得到警局怒控丈夫與小芳通姦，並將此事通知小芳老公，小芳的老公得知後，對小文的老公提告，日前此案進行審理，最終民事法官認定小文的丈夫，侵害到小芳老公的配偶益，判他應賠償50萬元。

小文2018年9月在路邊逮到老公與小芳車震，小芳因擔心婚外情曝光，竟謊稱遭性侵，但法官調查發現小芳與小文的丈夫聊天紀錄「想你」、「咬你嘴唇好好玩」等曖昧訊息，以及自拍裸照給對方欣賞，小芳還道歉說：「真的不是要破壞你們家庭，感到很抱歉」的訊息，認定並非性侵，將小文的丈夫不起訴處分，

事後小芳的丈夫也坦承，兩人是你情我願發生性行為，最終刑事方面2人被依通姦罪判處有期徒刑4個月，易科罰金12萬元。

民事方面，小芳與老公已離婚，但認為前妻的通姦行為，導致2名年幼子女失去母親陪伴，精神嚴重受損，因此要求小文的丈夫賠償80萬元。但小文的丈夫表示，自己事後也因為通姦罪離婚，所有財產都給了妻子，無法負擔這麼高的賠償金，法官審酌後最終判賠50萬元。

(中時電子報)