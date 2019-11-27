【新北市訊】淡海輕軌下月即將通車屆滿週年，新北捷運公司今(11/25)日辦理幾米主題列車週年主題活動發佈記者會，由新北市長侯友宜主持主題列車亮相儀式，新北捷運公司表示，淡海輕軌是新北市第一條自建自營的路線，其中綠山線11個車站都由幾米量身打造公共藝術作品，自去年底通車至今，吸引了超過350萬人次前來欣賞與搭乘，儼然成為淡水最新的觀光亮點，適逢輕軌通車即將滿週年，11月26日起淡海輕軌將延續幾米創作的公共藝術「閉上眼睛一下下」主題，推出3列幾米主題列車與數位導覽系統，讓淡海輕軌變身成為移動式的藝術展演空間，預期可吸引另一波參觀搭乘的人潮。侯市長上任以來，積極推展以淡水為起點的北海岸觀光軸線“青春山海線”，今年底新北市政府也將結合淡海輕軌舉辦首屆‘見軌就跑’嘻哈路跑活動，再加上109年底，淡海輕軌藍海線即將通往漁人碼頭，源源不絕的觀光人潮將可有效帶動淡水地區與新市鎮的整體觀光發展。

慶祝通車週年，新北捷運公司與新北捷運工程局合作推出奇幻森林、動物樂園與漂浮城市等3列幾米主題列車

新北捷運公司董事長陳建宇表示，為慶祝通車週年，新北捷運公司與新北捷運工程局合作推出奇幻森林、動物樂園與漂浮城市等3列幾米主題列車，將公共藝術從月台延伸到列車上，記者會上開箱的漂浮城市主題列車，車身內外結合小女孩、漂浮帽子與城市意象等繪本圖像裝飾，列車裡還有超可愛的實體繪本主角娃娃，讓遊客搭上輕軌列車就好像走入幾米的繪本世界裡。

為提升乘客的搭乘體驗，新北捷運公司也特別與財團法人資訊工業策進會、墨策國際股份有限公司合作，由接力棒有限公司開發結合幾米公共藝術繪本圖像與AR科技的數位導覽系統，將淡海輕軌特色、幾米公共藝術介紹及周邊景點與商家等資訊以多元方式呈現，同時推出2款與Facebook及Instagram結合的AR特效相機與2款數位互動小遊戲，讓乘客在搭乘輕軌時更添趣味。新北捷運公司總經理吳國濟在記者會上介紹導覽系統時表示，數位導覽系統現有已開發的功能即日起上線，乘客只要掃一下列車上的導覽系統專屬QR code，便可輕鬆使用數位導覽服務，未來也將持續整合淡海輕軌沿線周邊景點與美食資訊，提供給乘客更豐富且深度的旅遊選擇，讓輕軌不僅是觀光通勤的交通運具，同時也是協助推廣在地商店與品牌的助力，為地方發展盡一份心力。

淡海輕軌週年套票

總經理吳國濟表示，淡海輕軌通車週年幾米主題列車將於11月26日正式上線服務，於輕軌紅樹林站固定每整點發車，為方便遊客參觀拍照，每日的固定時段將安排一列主題列車停放於紅樹林站月台，車上貼心備有網美拍照小物。配合幾米主題列車週年活動，26日起在輕軌紅樹林站售票處將同步發行特色一日券，分3週發行，每週發行1款，首批發行數量每款1000張，每張售價50元，喜歡收藏特色車票的鐵道迷絕對不能錯過，購買一日券的乘客，當日可無限次數搭乘輕軌，歡迎多加利用。淡海輕軌通車週年套票也在記者會上搶先曝光，與主題列車設計相呼應的3張幾米風格一卡通搭配輕軌列車包裝，整體設計走文青風格，預計於12月初開放網路預購，相關訊息將於新北捷運Ｘ淡海輕軌粉絲專頁發佈。

(中時電子報)