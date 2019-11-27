美國舊金山華裔前旅遊業者彭學華先前遭美方指控從事非法外國代理人活動，利用導遊身分做掩護，實際接受大陸官員指令，將線人在飯店房內先置好裝有機密情報的記憶卡帶回北京。彭學華為了減輕刑期，25日同意認罪，承認在未登記下擔任中共代理人，同意服刑4年，並支付3萬美元（新台幣91萬元）罰金。

據美聯社報導，彭學華（Xuehua Edward Peng，音譯）身穿橘紅色囚衣出庭，以中文發言，並透過人員翻譯。他告訴法官他了解協議的條件，並承認有罪。

檢察官表示，彭學華曾聽從大陸一名中間人命令，在飯店房間留下現金，換取裝有機密國安資訊的小型電子儲存裝置。彭學華在認罪協議中表示，他在2015年一趟出差與一名中國大陸國安部人員接洽後，同意為對方收集並傳送情報。他2015至2018年6度執行任務，曾留下多達2萬美元在信封。

檢察官說，美國國安從未暴露在風險之中，因為彭學華獲得的資訊是由聯邦調查局（FBI）一名雙面特工所提供。大陸政府也有接觸過這名雙面特工，要他從事間諜工作，但他決定通報美國政府。

現年57歲的歸化美國公民彭學華9月底在加州海威德（Hayward）的住家中被逮捕，讓鄰居相當驚訝。鄰居受訪時指出他平時為人友善，喜歡豪華轎車。彭學華若在審判中被判定有罪，可能面臨最高10年徒刑及25萬美元罰金。

(中時電子報)