現代人工作壓力大，許多人下班後會結伴到生活館按摩放鬆筋骨，讓自己放空。有名女大生邀約男友到北部一家按摩院「鬆一下」，未料竟睡得太熟，按摩師傅不顧她男友就在布簾隔間按摩，直接加碼送上「舌尖」吐納蜜臀私處服務，甚至已經褪去自己褲子「昂首」逼近，OL驚醒過來，一腳踢中師傅「要害」逃離脫身報警。

險遭性侵的OL報案說，一開始按摩師傅都還很正常，她也覺得的確有被按到放鬆，於是不知不覺就睡著，當她感覺私密處有「東西」在蠕動，驚醒時發現下半身衣物已被脫掉。

按摩師已經脫掉他自己褲子，露出「犯罪工具」意圖，被害人掙扎中一腳踢中被告的命根子。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

當她起身試圖逃離，竟被壓制住身體，這時按摩師已經脫掉他自己褲子，露出「犯罪工具」意圖，被害人掙扎中一腳踢中被告的命根子，才趁隙趕緊拿起衣褲，逃到隔壁男友求援。

全案經檢察官起訴，法院依強制性交未遂罪，判被告1年8個月有期徒刑，可上訴。判決書指出，去年3月間，被害人與友人一同前往按摩店消費，之後兩人被安排在包廂，過程被害人換上輕鬆的衣服，方便按摩師作業。未料，被告發現女客按到一半睡著時，竟脫去對方的短褲和內褲，同時也將自己下半身的衣物褪去，並從後方用舌頭舔吻對方下體和肛門。

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(中時電子報)