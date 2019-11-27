南投一名已婚醫師爆出偷吃醫院年輕櫃檯妹妹醜聞，遭到正宮怒告2人通姦，偷腥醫師被判處有期徒刑5月、小三櫃臺妹則是有期徒刑6月，可易科罰金及上訴。

這名被綠的醫師娘除了怒告兩人通姦外，還使了手段讓這兩人都身敗名裂。三立新聞網報導，醫師娘用丈夫的email發信給先生醫院的所有同事，內容則是寫著兩人偷情內容，鬧得滿院風雨。有知情人士透露這名櫃台妹妹為醫師拿掉小孩又被判刑，但醫師卻不聞不問的渣男行徑。

(中時電子報)