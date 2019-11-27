櫃檯妹醫師56次姦情曝 正宮出手讓她流產被判刑身敗名裂 00:082019/11/27 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南投一名已婚醫師爆出偷吃醫院年輕櫃檯妹妹醜聞，兩人都遭到正宮猛烈的復仇。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投一名已婚醫師爆出偷吃醫院年輕櫃檯妹妹醜聞，遭到正宮怒告2人通姦，偷腥醫師被判處有期徒刑5月、小三櫃臺妹則是有期徒刑6月，可易科罰金及上訴。 這名被綠的醫師娘除了怒告兩人通姦外，還使了手段讓這兩人都身敗名裂。三立新聞網報導，醫師娘用丈夫的email發信給先生醫院的所有同事，內容則是寫著兩人偷情內容，鬧得滿院風雨。有知情人士透露這名櫃台妹妹為醫師拿掉小孩又被判刑，但醫師卻不聞不問的渣男行徑。 南投醫偷吃嫩妹 摩鐵、清境民宿滾床56回 女大生分享媽媽衣櫃裡藏「叔叔」 網友握拳了 (中時電子報) #醫師 #偷吃.正宮 #復仇 #櫃台妹妹 #小三 #判刑 #通姦 #醫師娘 #姦情 也許您會感興趣 推薦閱讀 女博士冷凍治療皮膚 黑色素沉澱害婚宴泡湯怒告醫師 15:012019/11/22 社會 林志玲想懷雙胞胎 醫師憂卵子量恐不夠 07:112019/11/23 娛樂 不修路樹造成行道破損 醫師忍無可忍狀告主委 21:332019/11/24 社會 醫師相挺謝淑亞 16:262019/11/25 政治 《店頭市場》台原藥12月16日起終止管理股票櫃檯買賣 08:352019/11/26 財經 人夫肉搏女助理2小時 正宮怒見訊：車上做就好 11:152019/11/26 社會 MLB》醫師不幫忙 洋基賴帳有難度 15:062019/11/26 體育 砲火再對準王瞳？馬俊麟正宮轟：事不過三 15:312019/11/26 娛樂 孫安佐搭正宮接力開砲揭墮胎目的 米砂終結神隱說話了 15:492019/11/26 娛樂 獨／黃文星貼張家瑋滾床單 正宮虧「小心一點」 23:332019/11/26 娛樂 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 共諜案 向心：購2戶豪宅「投資」當包租公 檢調將調權狀 - 社會 行車迴轉釀口角衝突 亞洲統神與對方互告公然侮辱 - 社會 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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