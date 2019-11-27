不滿罷韓侵門踏戶 挺韓民眾揮舞國旗踢館 (影/中天新聞)

罷韓團體26日到鳳山工協市場前擺攤，要收連署書，但當地可是眷村，算是藍大於綠，這對挺韓支持者來說，形同挑釁！雙方人馬甚至嗆起來了。有挺韓支持者紛紛拿出國旗、穿國旗衣，高喊「韓國瑜凍蒜，下架蔡英文」作為回應該團體，警方到場維持秩序，避免衝突。

罷韓團體再次到高雄市鳳山區的眷村，公民割草行動在鳳山工協市場外設攤收集罷免提議書，挺韓支持者感覺被挑釁，也引來了多名民眾，拿出國旗、穿國旗衣，在攤位旁高喊「你們越黑韓、我們越挺韓」、「韓國瑜凍蒜，下架蔡英文、「1450下班囉」。罷韓方則說「我們沒有說你們不對喔，只是立場不同」。

雙方互嗆對峙了1個多少時，警方在現場勸導隔開，並未發生肢體衝突。罷韓團體此舉無疑就是在高雄增加對立，26日鳳山工協市場外的狀況，就是一個警訊。

鳳山區中正里長鄒家駿受訪時表示，(對方申請在工協街23號到27號)，他指出罷韓團體佔用到，人行道，消防栓的位置了。警方則表示在請罷韓團體移位時，當地居民的情緒比較激動，但警方增派警力當場維護秩序，沒發生嚴重肢體衝突。

(中時電子報)