澳洲共諜案不斷延燒，民進黨主席卓榮泰今上「鄭知道了」節目時表示，站在國家安全，大家要支持國安系統查清楚，不是到處設防火牆，指責調查局、ＮＣＣ，這是本末倒置，不要扯後腿。

卓榮泰今被問到，國民黨主席吳敦義說，「共諜案」主角王立強是詐欺騙子；卓榮泰指出，這是本能反射的保護反應，把這樣的人列為黑五類，講話就不可信，但是吳講太快。那時王立強是詐欺犯判決書是非真，凡事應該沉穩及謹慎一點看待所有問題，像他們就就比較謹慎，還要繼續查證。

被問到民進黨是否有用這案子操縱？他說，沒有，他之前受訪說，有傳聞，必須要查證，當天已經說了，因為已經有個事實在新聞上，他是當天有說才要查證。

至於王立強共諜是真假？他說，目前種種跡象蛛絲馬跡串起來，就是考驗情報系統、檢調單位，對這個事情的掌握程度，他是有信心。

主持人問到，對於此案最好奇的地方？卓說，當然是如何干預台灣選舉，透過什麼方式干預，若照王所說，從宮廟這些系統下去，跟他們掌握有相雷同之處，若是這選舉是受到干預，去年選舉到現在，顯而易見，這方式是影響了結果，現在選舉要努力的，就是要做到，「無論你再怎麼干預，我都要贏你」。

被問到這案子中提到錢給國民黨總統參選人韓國瑜這件事？卓說，要從筆錄等去進一步了解，台灣宮廟很多，很多都是正面經營，其中少數這些，有傳聞，也有五星旗拜拆掉，若這件事是真的，已經影響台灣，若是假的，為什麼有人要弄一個假新聞在台灣，把台灣弄得很像戰場一樣？

他表示，站在國家安全，要支持國安系統查清楚，不是到處再設防火牆指責調查局、ＮＣＣ，這是本末倒置，不要扯後腿，前排跳起來要殺球，後排一直扯衣服，這些人顯然是慌恐、怕，我們態度坦蕩蕩，把國家安全視為最高，查清楚。

(中時 )