陳亞蘭在台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》被稱是「史上最悲慘歌仔戲男主角」，分別在三個單元中面臨「萬箭穿肺」、「瀕臨便當」、「思妻成疾重病而亡」，陳亞蘭預告，自己在《忠孝節義》第三單元「斷機教子」飾演的商琳將重病吐血歸天，「網友都虧我一部戲領便當三次，去賣便當一定大賣」。她打趣說，「拍忠孝節義5年少賺幾千萬，日後靠賣『亞蘭便當』回本了。」坦言賺錢事小，讓很多觀眾看《忠孝節義》獲得到正能量，這產生的價值是用一生也買不到的。

陳亞蘭說，首次面臨這些「領便當」劇情，在後製時，每集可說是看了上百遍，「重病吐血而亡」情節竟然入夢。陳亞蘭透露，近期忙於後製，時常凌晨兩三點才入眠，導致睡眠不安穩，一度夢見自己劇中慘死情節，醒來渾身冒冷汗，臉色慘白，還檢查棉被上有無任何血跡，「半睡半醒間以為自己如劇情般魂魄回歸，差點沒把自己嚇死。」確認自己還在世上後，連忙下床地抱抱家中愛犬，愛犬還一臉狐疑，眼神流露「我媽媽怎麼了？」的黑人問號，「隔天進剪接室前，還抽空去廟裡收驚拜拜，才好睡了些。」

(中時 )