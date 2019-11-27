蕭煌奇推出新專輯《候鳥》，30日將在台北小巨蛋舉行《人生劇場放映中》演唱會，二度攻蛋的他，今年不僅突破自我演出舞台劇，更斥資近800萬元打造屬於錄音室，5月中旬正巧逢父親70大壽，蕭煌奇除了幫爸爸辦流水席慶生宴，還特地寫一首〈大丈夫的願望〉獻給父親，更讓父親到錄音室錄唱，為新落成的錄音室首度獻聲。

蕭煌奇斥資近800萬元打造專屬錄音室。（粘耿豪攝）

蕭煌奇將於11月30日在台北小巨蛋舉行《人生劇場放映中》演唱會。（粘耿豪攝）

蕭煌奇透露父親愛唱歌，常自豪「如果余天第一，那我就是第二」，父親錄唱前一週更是「嗨」到不行，拿到demo帶時瘋狂在家練唱，但父親不是專業歌手，過度練唱導致沙啞失聲，當天錄唱到凌晨一點才收工，不過全家沈浸在慶生喜悅當中，全程參與還幫合聲，最後在錄音師調整下完成父親的首支單曲，為他留下難忘回憶。

談及打造錄音室契機，蕭煌奇說，1995年時組「全方位樂團」開始玩音樂，就夢想能有屬於自己的錄音室，如今20年過去，累積很多能量、資源，似乎做的到「蓋錄音室」這件事，遙想過往「天方夜譚」如今成真，他並沒有打算對外營業，反倒希望幫助喜歡音樂的身心障礙歌手，提供場地讓他們錄歌，地主得知後更贊助200萬裝潢費，支持他幫更多身障朋友完成夢想，讓蕭煌奇感動又感謝。

蕭煌奇今年打造全新錄音室。（粘耿豪攝）

製作音樂經驗豐富的蕭煌奇，錄音室不吝開放給視障歌手使用。（粘耿豪攝）

過去蕭煌奇曾為一位視障女歌手錄製專輯，讓她在街頭表演同步賣專輯。蕭煌奇說，對街頭藝人來說要租錄音室是很大負擔，更別想過要錄單曲，當時聽到她聲音不錯，便為她租下錄音室，自己擔任製作人，更鼓勵她自己創作歌曲，「我鼓勵大家去創作，用任何樂器寫自己的歌，做出來等於是自己的名片，有機會能創造自己的舞台」。此外在經紀人協助找專輯封面設計、錄音師大力協助下，前後花100多萬元順利幫她圓夢，這件事讓她感念在心，每逢佳節寄水果給蕭煌奇表達謝意。

從過去獨立發行音樂，如今擁有自己的錄音室，蕭煌奇感慨一切得來不易，也更加願意提攜後輩。「他沒想過自己會創作，要有人推他一把，開啟人生另一道窗口」蕭煌奇說，只要有空很願意去教課、幫每個人找到他的唱歌方式，廣結善緣、讓音樂感動更多人，「這沒什麼，我們就是喜歡音樂，音樂是拉近人之間距離最快的捷徑」。《人生劇場放映中》演唱會11月30日於台北小巨蛋舉行，門票熱賣中，購票請洽寬宏藝術。

(中時 )