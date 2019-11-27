民進黨主席卓榮泰在「鄭知道了」節目指出，民進黨蔡英文總統與國民黨總統參選人韓國瑜的民調，在第三季結束就是九月底已經拉開。

他表示，民進黨自己做的民調，六月份至今，蔡英文總統一直呈現穩定類似狀況，差距都在對方很難想像的狀況底下，跟媒體呈現差不多，但絕非個位數。

此外，韓國瑜今天被問到民調時表示，「得民調者得痔瘡」；卓榮泰表示，「我真的無言，回應這個話我都覺得羞恥」；他反問韓國瑜「去年1124他的民調？」韓國瑜這話說完後，民調會拉更開，繼續失言，民調會拉更開。

至於提到國民黨不分區第四名吳斯懷；他說，「我真的無法釋懷這件事國民黨不分區名單，我也不好說」，這名單社會無法接受，這個可以指導人民解放軍的人進到國會，到時買國際先進國家武器，可否能守秘密？將來機密資料，國防委員會，委員、助理也看得到，助理後面一股力量若也看得到，那就太危險。

他說，國民黨不換人，但是依照國民黨目前的勢力跟實力要讓吳斯懷不當選也很難，但看到香港現在狀況，台灣人民應該有勇氣，去爭取對一個重大事情的決斷，台灣不能輸香港；若民進黨國會半，就是用人海戰術，不讓吳斯懷進國防外交委員會。

卓認為，「吳斯懷自己，當國家及國人對你那麼大質質疑，何不急流勇退，告訴大家他是有軍人風骨」，站在競爭者立場，他當然不希望吳退，但站在國家立場，他不敢這麼想，吳若急流勇退，也替國家、國民黨及自己解決問題。

他表示，國民黨不分區名單顯然是為了以後主席保衛戰，所以黨負責人一定要無私。

(中時 )