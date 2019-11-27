警方以往不論是對原告或被告，都會要求在警局外發言，以維持中立。安定力量主席孫繼正也是在圍牆外發

為了選舉，蔡政府大打「假消息」牌，雖然絕大多數案件法院裁定不罰，民進黨卻仍繼續操作「告不完」，不僅公平性令人質疑、累壞警察，如今甚至把掌全國刑事龍頭的刑事局當做做秀場合，不顧行政、司法中立，就公開在警局內接受採訪夸夸其談。而要遏止此一歪風，唯有靠警方堅守專業與中立立場，對各路人馬一視同仁、採取相同標準，才能令人信服。

警方為維持公平與中立，以往不論是原告或被告有話要說，都是請當事人在警局外發言，謹慎的態度與做法，就是不要讓外界誤會警察偏袒哪一方。不料，當事人在地檢署前按鈴控告、開記者會的戲碼，最近卻數度在刑事局內上演，令基層員警都大為詫異，質疑為何可在官署內作秀。

以往官員、立委或敏感人士要提告，警方為了讓對方「方便」，常會派員至其辦公室製作筆錄，這已是一般小老百姓難以獲得的待遇；更何況現在特殊人物為了爭取曝光或表達己意，就能廣發通知在警局內接受媒體採訪，甚至還有高層出面迎接，備受禮遇。

但安定力量主席孫繼正，被教育部長潘文忠舉報散播惡意性平教育假訊息，今年6月到刑事局說明時，僅能在圍牆外發表意見，揚言也要提告；國民黨文傳會代理主委程美華，8月到刑事局報案指網紅「藍阿姨」造謠攻擊時並未張揚，「藍阿姨」到案後，也只能在牆外直播，形成強烈對比，可見不是人人都能享受到同樣待遇。

上周末，民進黨發言人李晏榕代表主席卓榮泰到刑事局提告，指民進黨的政黨票競選影片遭人竄改，懷疑是大陸網軍所為，李不但在刑事局內接受媒體採訪，身旁的女律師還穿著律師袍，員警咋舌表示，常有律師到警局，不過卻極少看到會穿律師袍的，場面不禁讓人誤以為是在地檢署外。

民進黨副秘書長林飛帆與李晏榕，27日上午又要到刑事局，就網路上「王立強」與其聚餐的不實指涉照片提告。提告雖是每個人的權利，檢警依法都不能拒絕，但應採相同的處理標準，尤其是面對不尊重警察、只想做秀的舉動，警方更要有勇氣說「不」、堅守立場。

(中時 )