蕭敬騰打球不慎被撞濺血 倒地急送醫縫6針 01:512019/11/27 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蕭敬騰（老蕭）26日晚間在新生公園球場與友人打球，卻不慎發生意外，當場血流滿地，老蕭當時狀況為在籃球匡下，老蕭往前，隊友往後，對方一不注意就撞到老蕭，導致流了滿多血，不過因球友是醫生即時處理，老蕭也一直跟眾人道歉，直說給大家添麻煩了，他隨後也到醫院急診打了破傷風，還打了麻藥，一共縫了六針，縫完針後，他說沒事，可以隨時上場，「這種小傷，請不用太在意。」 蕭敬䲢打球受傷。（華納音樂提供） (中時 ) #蕭敬騰 #老蕭 #蕭敬騰濺血 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 名嘴直播脫口…揭韓冰下落！ - 娛樂 迪麗熱巴爆乳上衣滑落快走光 明道一個動作暖炸 - 娛樂 孫安佐女友公開私訊 曝米砂自殘全演的 - 娛樂 亞洲統神爆行車糾紛…火大對槓8＋9 哥哥國動說話了 - 娛樂 「暗黑周董」爆拖進浴室性侵前輩女友 下跪謝罪片流出 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。