蕭敬騰（老蕭）26日晚間在新生公園球場與友人打球，卻不慎發生意外，當場血流滿地，老蕭當時狀況為在籃球匡下，老蕭往前，隊友往後，對方一不注意就撞到老蕭，導致流了滿多血，不過因球友是醫生即時處理，老蕭也一直跟眾人道歉，直說給大家添麻煩了，他隨後也到醫院急診打了破傷風，還打了麻藥，一共縫了六針，縫完針後，他說沒事，可以隨時上場，「這種小傷，請不用太在意。」

蕭敬䲢打球受傷。（華納音樂提供）

(中時 )