美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在記者會表示，最近洩漏的文件證實，中國對新疆維吾爾族等少數民族犯下「非常重大的」侵犯人權暴行。

根據洩露給「國際調查記者聯盟」（ICIJ）的機密文件，中國政府對新疆上百萬被關押的維吾爾族穆斯林進行監獄式管理，他們遭到監禁、思想灌輸和處罰。

新疆過去3年建設許多「再教育營」，目前關押約100萬人，其中多數為維吾爾族穆斯林，據悉未經審判就遭到關押。最新調查發現的證據，再次讓北京聲稱這些人是自願入營的說法站不住腳。

蓬佩奧表示，媒體引述這些文件所做的報導，「和越來越多的確鑿證據一致，中國共產黨在大規模監禁中侵犯人權並凌虐個人」。

他指出，這些文件內的訊息證實「非常重大的」侵犯人權暴行正在發生，並顯示中國侵犯人權行徑「不是隨機的，而是蓄意的、持續的」。

他呼籲北京當局釋放所有這些遭任意羈押的人。

(中央社)