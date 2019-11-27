鄭心慈近來獲邀演唱迪士尼年度大片《冰雪奇緣2》台灣版主題曲，在尚沒有任何宣傳的情況下，因為突出的聲線被不少影迷、聽眾認出，引網友熱論。她推出第二首單曲〈想念是最遠的旅行〉是TVBS戲劇《天堂的微笑》片尾曲，這也是鄭心慈個人首度譜曲的作品，和師兄周興哲為她製作的《天堂的微笑》片頭曲〈幸福藏在哪裡〉，首尾呼應。日前拍攝〈想念是最遠的旅行〉MV，鄭心慈在拍攝時也想到過世的阿公和狗狗「妞妞」，強忍鼻酸到忍不住數度潰堤。

〈想念是最遠的旅行〉MV敘述一對夫妻陪伴年老不良於行的愛狗，過著每一天的生活，而在拍攝MV前才剛失去家中養了九年狗狗的鄭心慈，在拍攝時看到影片中的狗狗，忍不住淚崩現場。她談到錄歌時剛好遇到阿公過世，當下邊唱就爆淚，「因為太想念阿公了，想到阿公過世的時候，爸爸要我們在他床前嗑了三個頭。而且阿公走了之後，家裡的馬爾濟斯因為太胖，9歲就走了。」她憶及「妞妞」有6.5公斤重，「要走的那天，妞妞還等著媽媽下班，牠在客廳突然昏倒，送醫途中就離開。」

此外，鄭心慈頂著《華星2》亞軍頭銜，卻等待了七年，歷經了密集培訓，她半工半讀練習吉他和創作，也堅持照顧家人，她音樂中的成熟與情感、超齡的歌喉，其實都來自於她的成長背景，台印混血的鄭心慈，媽媽從印尼嫁來台灣，看著母親在異鄉不辭辛勞地堅強生活，從國中就要幫忙分攤家計的她，比同齡的孩子都早熟，明白人生酸甜苦辣，仍堅持歌唱夢勇敢邁進。

(中時 )