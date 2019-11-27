蔡男治療前，牙周病狀況相當嚴重。（翻攝照片／柯宗緯高雄傳真）

蔡男治療後重新獲牙，整個人也開朗起來。（翻攝照片／柯宗緯高雄傳真）

高雄1名蔡姓男子因嚴重牙周病有口臭，和家人、朋友說話時總覺得很不好意思，更飽受牙痛折磨多年，10年來沒熟睡過，還一度得了憂鬱症。近日他輾轉接受開業醫師王聖堯診治，以「All-on-4一日全口重建」，終於跟牙周病說掰掰。

蔡男因牙周病纏身，拔了19根牙齒，天天吃不下飯，半夜也牙痛到根本無法深層熟睡，導致精神不濟、生活品質嚴重下滑。為了解決牙周病問題，他花了10年的時間治療牙齒，每次都是牙痛就找牙醫做根管治療或植牙，長年下來蔡男口內有各種技術與植體。

蔡男表示，每次治療只要聽到牙醫師說要拔牙、做植牙「我就開始憂鬱病發」，因為一般植牙通常都要半年的時間，一路來來回回做牙齒治療，直到今年醫師突然告訴他牙齦已經過度損壞沒辦法在植牙了。

後來經由做過「All-on-4」治療的同事介紹王聖堯醫師給他，蔡先生彷彿看到救星，王聖堯經多方完善評估後以「All-on-4一日全口重建」重新整合蔡先生口內的植牙，將能繼續使用的植體保留，其餘的移除，在一日內替蔡男整合了口腔內的植體。

專精「All-on-4一日全口重建」的王聖堯表示，All-on-4是國外引進的一項成熟植牙技術，比起傳統植牙All-on-4的治療時間更快速，並且不需要進行補骨手術，就能以4支植體替代牙橋提供穩固的支撐力，因此可當日植牙，立即受力。此項技術適合缺牙數較多、怕痛、無法經常配合往返診所的人。

蔡男說，缺牙的這段時間「人生是沒有色彩的」，因為嚴重牙周病每天都過得很痛苦，連健康都亮紅燈，體重在3個月內下降4公斤，3餐都只能吃粥過生活，每天下班肚子餓卻還是吃不了美食，連水果都只能吃香蕉，簡直就是「黑白人生」。

王聖堯指出，蔡先生來診時口內自身牙齒只剩13顆，且這13顆牙齒狀況都很糟，在做「All-on-4一日全口重建」治療前，也要先整合口腔內植體，與整修損壞的牙齦，算很棘手的案例。

在重新獲牙後，蔡男開心地說，以前沒辦法吃的食物現在都能吃了，而且體重也已經恢復，現在每天也都有活力運動，整個生活都開朗了起來，真的好像重生一樣，以前牙痛就亂拔牙，現在覺得牙齒對於健康真的好重要，謝謝王醫師和團隊幫他找回新人生。

王聖堯也呼籲，造成國人牙周病罹患率越來越高的原因，除了飲食之外還有錯誤的牙齒清潔。多數人刷牙都是有刷就好，真正的把牙齒「刷乾淨」，不是只把菜渣清潔乾淨就可以。而是要把細菌刷掉，細菌主要會在牙齒與牙齦接處及牙縫，所以刷牙時，要刷對地方、刷對角度，或是使用牙線來清潔牙縫，才是真正把牙齒「刷乾淨」。

(中時 )