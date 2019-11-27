阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死 07:052019/11/27 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿爾巴尼亞今天發生數十年來最強烈地震，首都地拉那和國內西部、北部天搖地動，造成多棟建物崩塌，居民被埋在瓦礫堆下。截至目前已傳出至少21人死亡。 這場規模6.4地震發生在接近凌晨4時（台灣時間上午11時）。地拉那（Tirana）與西部港市杜拉索（Durres）的居民紛紛逃出公寓。 強震過後又有百次餘震，其中兩次餘震規模高達5，考驗居民緊繃的神經。 (中央社) #地震 #居民 #餘震 #西部 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 在飯店偷幹這事 華裔導遊向美認間諜罪了 - 國際 金正恩視察女兵連 女兵反應一個樣 - 國際 阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死 - 國際 - 中央社 車窗驚天一裂 特斯拉竟接到近15萬輛訂單 - 國際 法官斥川普 總統不是國王 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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