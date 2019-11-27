阿爾巴尼亞今天發生數十年來最強烈地震，首都地拉那和國內西部、北部天搖地動，造成多棟建物崩塌，居民被埋在瓦礫堆下。截至目前已傳出至少21人死亡。

這場規模6.4地震發生在接近凌晨4時（台灣時間上午11時）。地拉那（Tirana）與西部港市杜拉索（Durres）的居民紛紛逃出公寓。

強震過後又有百次餘震，其中兩次餘震規模高達5，考驗居民緊繃的神經。

(中央社)