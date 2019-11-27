一名女網友崩潰訴苦，表示坐在隔壁的女同事，她學歷不錯、外語也很好、口調也很好，卻是習慣很差！她常會抓癢，最恐怖的是會伸進「黑森林」抓出皮囊的聲音：月事來潮期間曾問原PO要不要聞一下臭味，讓原PO困擾不已，卻又不知如何開口告知對方，於是她發文想與眾網友討論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文求助，透露鄰座旁的女同事的超噁習慣，「身邊有一個奇女子，下體總是很癢，癢到上班一直狂抓，每次我不經意的回頭，都會看到她抓下體的畫面，有時候還抓出皮囊的聲音（沒錯，是伸進去抓）」。

隔壁女同事的行為讓原PO上班情緒緊繃，一天上班時間長達8至9小時，難免彼此間會有互動，原PO表示，「文具、椅子，上班會使用到的東西，我都不敢讓她碰，碰了也會噴酒精消毒」。

最讓原PO傻眼的一次，是上班到一半忽然聞到陣陣臭味，於是她問了那位愛抓下體的女同事是否也有聞到？沒想到對方竟然回了這一句：「會不會是我月經來的味道，妳要聞一下嗎？」讓原PO聽了很崩潰，內心狂飆髒話「What the fXXX」。不過，原PO事後才發現「是她腳臭！」

原PO最後在文末呼籲，「都成年了，在大庭廣眾下這樣真的非常難看」。原PO並且補充說那位女同事其實有看過醫生了，但抓癢的行為卻沒有停過，她煩惱地詢問：「我很想跟她說這樣不好但開不了口，如果大家是我會怎麼辦？」

如此「有味道」的PO文一出來後，許多網友看了驚呆，「看妳文字敘述就很想吐了，更何況是在她身邊的人」、「有魚腥味嗎？公司女廁經常有魚腥味」、「會不會長蝨子？」、「只有我想知道她有男友嗎」、「我還看過一個女的在搭捷運抓完下體又拿起來聞，聞完又抓下體無限輪迴」，另外有人建議說可以留字條給對方建議。

(中時電子報)