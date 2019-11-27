美國總統川普今天表示，美中接近達成第一階段貿易協議，投資人深受鼓舞，美股再度收高，華爾街股市3大指數也再創新高。

道瓊工業指數上漲55.21點或0.2%，以28121.68點作收。

標準普爾指數上揚6.88點或0.22%，收在3140.52點。

科技股那斯達克指數上漲15.45點或0.18%，收8647.93點。

(中央社)