許多青澀的少男們，因為太嚮往性行為，到了泰國後都偷偷跑去體驗泰國浴，一名女網友就表示，自己男友在即將畢業時，約了好哥們去泰國遊玩，期間管不住下半身，跑去洗泰國浴，回國後在成功嶺體檢時，疑似被驗出感染愛滋病，讓女友崩潰提分手。

女網友在《Dcard》PO文抱怨，表示男友出國前不斷跟她保證，絕對不會跑去玩泰國浴，回國後沒多久進了成功嶺，卻突然打電話回來不斷嘆氣，表示自己似乎感染了愛滋病，原PO不敢置信，不斷逼問之下，男友終於坦承去泰國遊玩時，有跑去洗泰國浴，結果檢驗報告被驗出HIV positive病毒，氣得她當場崩潰，提出分手。雖然事後再次檢驗，證實男友得AIDS只是烏龍一場，但兩人早已無法復合。

文章PO出後引發網友熱烈討論，但不少網友質疑文章真實性：「最好驗出AIDS會烏龍」、「有AIDS就免疫了啦，騙誰」、「HIV跟AIDS差很多耶」，對此原PO則表示「她在乎的是男友說謊騙她，自己也沒看到報告，會知道男友沒事是因為他去衛生所做匿名篩檢，最後親眼確認他沒事」。但此文引發不少爭議，原PO也在稍早自行刪除文章。

(中時電子報)