公館人氣名店「陳三鼎」遭爆停業，讓不少粉絲錯愕，連帶著也讓公館人潮下降不少，然而這樣的名店卻完全沒有分店，也一直是大家所疑惑的點，如今有知情人士透露原因。

陳三鼎無預警停業，鄰近老攤商表示，老闆娘自從開幕過後就再也沒出現，疑似因為家庭糾紛，最終老闆決定歇業。如今更有消息人士透露，表示陳三鼎之所以沒有分店，全是因為老闆拒絕展店。

消息人士指出，有不少生意人，衝著陳三鼎的名號，攜帶重金前往尋找老闆，希望能夠加盟展店，然而全被老闆拒絕。消息人士說，老闆相當有錢，在新北巿有不少土地與房子，完全不缺錢，且一旦展店粉圓的秘方就可能外流，因此儘管許多人上門洽談，但都無法打動老闆。

如今陳三鼎歇業，門口變成停放機車與路人聊天抽菸場所，而店家至今依舊沒有做出解釋，臉書粉專最後一次更新也是在9月底宣告颱風天暫停營業，真相究竟為和依舊不為人知。

(中時電子報)