1月13日親民黨主席宋楚瑜偕「廣告教母」余湘宣布投入2020總統大選，一席「終局之戰」的競選宣言，力圖挽救親民黨於泡沫之中。但有民眾目擊宋與總統蔡英文九月份在美僑俱樂部密會，「蔡宋會」極度低調，令外界留下不少想像空間。親民黨對此予以否認。

CTWANT 政壇內幕》助蔡拖韓？參選前宋楚瑜密見蔡英文

由於此次密會時值宋楚瑜宣布投入大選前夕，有人認為是因台灣與中國大陸互動陷入僵局，尤其蔡政府支持反送中事件，兩岸關係降到冰點，尋求連任的蔡英文為重新打通雙方溝通管道，特地向老宋求援。然而一名綠營人士卻認為事態不單純，他分析說，宋對國民黨屢番打壓深惡痛絕，更打從心裡瞧不起韓國瑜，因此泛藍陣營的宋「出征」多少都會吸走韓國瑜部分票群，許多厭惡藍綠兩黨的中間選民，恐怕也會將堵爛票投給宋透透悶氣。

美僑協會早期為軍方駐所，因地形隱密、管制森嚴，深受政治人物喜愛，現今採會員制。（圖／黃鵬杰攝）

他進一步指出，當時尚未組黨的台北市長柯文哲與民進黨交惡，時代力量的黨內路線之爭也由「拒當小綠」的立委黃國昌取得主導權，而民進黨也自忖這次立委席次不易過半，憂心小黨和國民黨合作奪下國會正副院長寶座，屆時即使蔡英文順利連任，恐怕也是「跛腳總統」，因而蔡英文在敵我交戰前尋求盟友，並適時地向宋遞出橄欖枝，不僅順理成章，更不失為明智之舉。對此親民黨組織部主任張碩文絕口否認傳聞，並強調「絕沒有蔡宋會。」

宋楚瑜分別於2016年和2017年兩度擔任蔡英文的APEC台灣領袖代表，016年一度獲聘為總統府資政，兩人曾有過深厚的合作基礎。宋原本即為兩岸間重要橋樑，目前兩岸關係陷入冰點，小英自然有需要借重老宋的地方。

宋楚瑜兩度擔任APEC台灣領袖代表，也曾獲聘為蔡政府的總統府資政。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)