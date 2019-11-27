美國國務院今年6月公布「全球防制人口販運」評比，台灣名列第1級國家，內政部更以此大加宣傳。但近來檢警卻連續偵破「集團式」誘騙東南亞女子來台，逼其在6都賣淫的惡行，其中有成員還以殘忍的「戳陰」、「坐冰」、「蟻啃」等7大酷刑讓外女害怕，逼其24小時當「性奴」，讓台灣成為「人肉煉獄」。

CTWANT》七酷刑逼接客 台灣淪外籍女人肉地獄

11月14日近午，刑事局與雙北警局、移民署等數10名幹員，荷槍實彈破門衝入北市中山區一民宅，喝令多名黑衣小弟「不許動！」有人見警察現身，慌張想跳窗逃亡，有人則凶狠地想從抽屜內掏槍頑抗，但全遭當場制伏。

這批歹徒就是想出各種酷刑、名為「辣椒」賣淫集團的第一線「幹部」，全為天道盟份子，民宅為集團「機房」，遠端監控系統裡，清楚秀出旗下多名外籍賣春女在接客房內的一舉一動，若有人企圖逃跑，幹部可立刻得知前去逮人，毒打凌虐後，再逼其繼續當「性奴」撈錢。

警方控制此機房後，再循線至鄰近的「錦新大樓」，及桃園迴龍一帶的商辦大樓內，將遭拘禁的十多名越南女子救出，她們看到幹員前來，得知終於獲救，瞬間淚崩，移民署女性翻譯官則不斷安撫：「沒事了，可以回家了。」之後，綽號「吉哥」（58歲）的陳姓主嫌等黨羽也全數遭逮。

專案小組調查，吉哥在地方上勢力龐大，以在新莊開當鋪起家，因放款生意不錯，想「轉投資」色情業，便託一已入籍我國、綽號「辣椒」（本名阮竹梅，35歲）的越女當「淫媒」，請她回家鄉拐騙年輕女子來台，當集團旗下小姐。

集團以其所屬淫媒阮姓越女的綽號辣椒為名，她被逮後也遭收押。（圖／警方提供）

吉哥的兒子小愷、小安也一起幫父親「打理生意」，尤其小安更是天道盟新莊分會重要幹部，在父子合力指揮黑幫小弟，及「辣椒」幫忙「挑貨」下，該「賣淫帝國」開始賺起黑心錢。警方初估其至少已開業2年，不法所得高達數千萬元。

「辣椒」集團被破後，吉哥與兒子們、辣椒及多位重要幹部共七人，依《組織犯罪條例》、《妨害自由》、《傷害》、《恐嚇》，以及《違反人口販運防制法》遭聲押獲准，其他近20名天道盟小弟則暫交保。

即便如此，因其手法和近來幾宗人口販運案實在太類似，檢警不排除幕後恐有更大黑手，正擴大追緝中，如十月底萬華警方就在一棟大樓內，以「封樓查抄」方式，救出42名來自泰國、越南等地的賣淫女，集團份子為了剝削這些人，還逼迫她們打「停經針」，連「休紅」都不給；北市刑大也破獲一個拘禁外籍女賣淫集團，為了讓她們能「日夜不停工」，只要小姐喊累，集團便以「增加體力」為由「餵毒」。

吉哥以當鋪、放款起家，賺了錢才轉投資色情業。（圖／本刊攝影組）

各大網路論壇，目前仍隨時可找到標榜「便宜大碗」的外籍女賣春「魚訊」，但有多少是以人口販運方式騙來台不得而知？內政部除應繼續正視此一問題，加強查緝外，切莫再以空泛的「打擊成效屢獲國際肯定」來欺騙自己和國人。

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(中時電子報)