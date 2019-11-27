香港區議會選舉結果25日陸續公布，受「反送中」影響，主張民主的泛民派重擊立場親北京的建制派，拿下壓倒性多數席次。對此，資深媒體人趙少康同一天上談話節目表示，若他是泛民派，他一定採取兩條路線，第一，就是議會路線，第二，是街頭路線。除說明原因。他也說北京應該要思考為甚麼會有這樣的結果。畢竟這也關係到台灣往後的選舉等政治議題。

趙少康前天25日在媒體《Yahoo奇摩》的談話節目《鄉民來衝康》談到，對於今天的香港區議會選舉結果，他先是提到，因為區議會比較像台灣的議員結構，但權力可能還沒台灣議員大。但若他是泛民派，他一定採取兩條路線，第一，就是議會路線，區議會的泛民派，未來會想辦法影響或改變立法會選舉，來達到爭取香港自主，甚至間接影響特首選舉。第二，是街頭路線。保持一定能量的街頭運動，讓港府了解港人追求自由民主的想法。

趙少康直言，以前香港人不投這個的。這次選舉結果是香港民意的赤裸裸的表達。北京應該要思考為甚麼會有這樣的結果。這也關係到台灣往後的選舉。他不諱言地說，「大部分的台灣年輕人，不喜歡北京的政治制度」，他還說，「北京應該誠實的面對香港、台灣怎麼辦的情況」。

趙認為，北京在選舉結果出來後，最樂觀的情況是，尊重香港最高法院的判決，勿再伸手插足香港「港人治港」的「法治權」。當務之急，應是想辦法安撫香港人的民心，設法讓街頭抗爭平息。

(中時電子報)