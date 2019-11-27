庶民韓粉。（圖／取自臉書）

庶民韓粉。（圖／取自臉書）

一位佇立台中火車站的神祕庶民韓粉，讓清大華文教授感動不已，親筆寫下文章獲近上萬人按讚，但該清大教授低調，不願讓自己姓名被報導出來。不過，現有人找到這位轟動社群的韓粉，原來他來自彰化芬園鄉，為挺韓已在此地超過20天；他不僅不接受民眾送來的便當，還會拿錢幫助弱勢，與釋迦摩尼佛神似的長相，也讓網友驚喊：「釋迦牟尼轉世？」

網友在臉書社團「李四川後援會」發文：「感動！感動！超感動！來自彰化芬園鄉力挺韓國瑜的大哥，聊天之後才知陳大哥已在這超過20天，大哥吃素，我說明天中午替他帶素食便當，他很客氣一直說不要。重點是陳大哥剛又拿點錢給弱勢人士。有經過挺韓好友請給陳大哥一個掌聲或鼓勵。」

文章被轉傳各大群處，迴響熱烈。有人驚訝這位韓粉的長相，竟與釋迦牟尼佛神似，大喊：「釋迦牟尼轉世？」

其他網友也紛紛回應：「面如佛陀」、「好驚訝第一次看到這麼福氣的耳朵」、「耳朵真的也太大了！是佛來轉世的吧！」「佛陀異相，真人也！」「慈眉善目有仁心的佛家有緣人」、「好比苦行僧卻是得道高人，好生敬佩」、「唯一支持韓國瑜不變」。

(中時電子報)