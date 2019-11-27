高雄市鳳山打狗商場超出範圍擺攤做生意，11月20日遭到斷水斷電，還累計開了102萬元罰單要求改善，但仍然繼續營業。高雄市都發局長林裕益26日深夜說，絕不容許非法挑戰公權力，呼籲業者不要懷疑市府執法的決心。

林裕益表示，打狗商場業者營業，違反都市計畫住宅區土地使用管制規定，市府屢次依法開罰，近日再祭出「斷水斷電」，業者仍繼續營業，公然挑戰政府的公權力。都發局會加派人力稽查，也計畫將經營負責人移送法辦。

都發局說明，鳳山打狗商場業者，經營商場面積超過500平方公尺，又在空地經營攤販集中場，違反都市計畫「住宅區土地使用管制」規定，市府之前已開出5次罰單，累計罰鍰共新臺幣102萬元。

之後，都發局為遏止非法營業，再於11月20日祭出強力斷水斷電。11月21日，都發局再次派員稽查，仍發現有違規的事實，即再開出第6次罰單，罰鍰30萬元，並擬將商場負責人移送法辦，對非法經營場域進行封閉、強制拆除。都發局呼籲業者，不要懷疑市府執法的決心。

(旺報 )