8年前柯震東演出電影《那些年，我們一起追的女孩》後暴紅，也與該片導演九把刀成為拜把兄弟，但兩人後來都面臨被大陸封殺、久無代表作品的困境。

CTWANT 封面故事》柯震東 合謀九把刀求翻身

10月初，本刊直擊兩人見面，似乎是為洽談工作內容，據了解，渴望再創高峰的他們，將攜手合作穿越題材的電影，瞄準東南亞及國際市場，預計明年底上映。

柯震東與爸爸柯耀宗到「沸騰了映像」，準備和九把刀碰面。（圖／本刊攝影組）

今年二十八歲的柯震東，二○一一年演出《那些年，我們一起追的女孩》中的「柯景騰」一角而出道，並以此作得到金馬獎「最佳新演員獎」。人氣高漲的他，還因接連演出《小時代》系列電影，演藝事業直攀高峰，直到二○一四年在大陸吸毒被捕，形象瞬間崩壞。

近年柯震東努力尋求翻身機會，繼二○一六年入圍金馬影帝的《再見瓦城》後，今年六月曾被本刊拍到他在台北市各地，拍攝電影《尋找Money boys》，該片已於九月殺青。暫時無戲一身輕的柯震東，十月二日被本刊直擊和父親柯耀宗一起出門，搭車直奔台北市永吉路的巷子，接著一起走進「沸騰了映像」製作公司內。但不知道他是不是沒睡飽，兩眼看來有些無神。過沒多久，九把刀和老婆周亭羽也走進該處，夫妻倆進門前還四唇相接，看來心情相當好。據本刊調查，柯震東與九把刀這對好兄弟近期密集見面，是因為和「17 Media」合作新電影。

交情匪淺的柯震東與九把刀，於公於私都關係密切。（圖／報系資料庫）

雖然柯震東積極發展事業，玩樂仍然不能少，在他與九把刀談新片的前一夜，也被本刊直擊與好友王大陸在自家酒吧「Asylum」碰面。王大陸和女友IVY率先走出酒吧，小倆口還在門口親熱一番，接著其他友人陸續走出店外，大夥兒在門口互相道別後，王大陸和女友及一名「白帽女」，一同步行到附近KTV續攤。幾分鐘後，踩著拖鞋的柯震東也來到KTV，一直狂歡到清晨，柯震東吃完早餐後才回家。

王大陸和柯震東到KTV續攤，還有王大陸的女友IVY和「白帽女」作陪，王大陸更當街緊摟女友。（圖／本刊攝影組）

有意思的是，這看似平常的朋友聚會，其實隱藏了一點點曖昧氛圍。凌晨五點多，柯震東與王大陸兩對男女離開KTV時，看來精神還很好，四人邊散步邊聊天準備叫車，這時白帽女興致勃勃地邀請「柯王」兩位兄弟一起到美國玩，柯震東還熱情回應：「好啊！我們就連假那幾天去吧！」過了十天，果真就看到柯震東在IG秀出到美國洛杉磯放大假的照片，看來有個身價上億的老爸，行動力也不是一般人可比的。

朋友一邀約，柯震東便馬上訂機票到美國玩，行動力超強。（圖／翻攝自柯震東IG）

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(中時電子報)