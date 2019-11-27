形象清新的連俞涵，總給人「絕世仙女」的感覺，儘管她在戲裡總愛得轟轟烈烈，戲外卻一點緋聞也沒有，去年她被命理老師斷言「感情宮一片空白」，她還開心表示「沒那麼需要談戀愛」。但本刊接獲爆料，連俞涵其實已和作家李屏瑤，在社群網站露出曖昧痕跡。

自封「美女作家」的李屏瑤外型中性，長期關注同志議題。（圖／翻攝自李屏瑤臉書）

據爆料者指出，十月中、下旬，連俞涵及作家李屏瑤一起去看北師美術館的《美少女的美術史》展覽，有工作人員目睹兩人互動自然，就像一對情侶。之後她們各別在臉書和IG貼出視角雷同的照片，但令人納悶的是，兩人明明是一起去的，發文的時間卻隔了四天，也都沒有描述和誰一起去，似乎在避諱什麼。

有讀者目擊連俞涵及李屏瑤一同看展，事後兩人發文的時間差了4天，也沒提及與誰同行。（圖／翻攝自IG）

連俞涵十一月中去了趟日本，根據本刊記者觀察，當時李屏瑤很湊巧地也在日本。旅途間，連俞涵不斷與粉絲分享她在日本的所見所聞，李屏瑤則是忙著關懷著政治及國際時事，她們的發文乍看之下毫不相干，但社群網站上已洩露兩人甜蜜同遊的事實。

11月李屏瑤和連俞涵都去了日本，兩人都貼出同地點、類似視角的照片，發文時間卻刻意相隔4天。（圖右／翻攝自李屏瑤臉書、圖左／翻攝自連俞涵IG）

十一月十六日，李屏瑤在臉書貼出造訪東京「漱石山房紀念館」的照片，一張是在該處一樓的咖啡店享用咖啡及點心，另一張是拍攝夏目漱石家的貓塚，並寫下「沒有名字的貓」，說的正是夏目漱石家那隻終生沒被取名的貓。

十一月二十日，回到台灣的連俞涵，在IG分享她享用從漱石山房買回的果醬，另兩張照片則是她回國前拍的。比對之下，和李屏瑤早她四天上傳的照片，內容幾乎一模一樣，除了咖啡店餐盤和夏目漱石家的貓塚，也標出一樣的關鍵字「沒有名字的貓」，縱然兩人刻意低調，好交情還是藏不住。

連俞涵及李屏瑤都是北藝大校友，2017年曾一起接受訪問。（圖／翻攝自Openbook閱讀誌網站）

本刊求證連俞涵，其出版社代為回覆：「少女展是和俞涵和一位學姊一起去看的，俞涵平常都和很多朋友一起去看展覽，就是朋友這樣而已。」至於與學姊李屏瑤是否為情侶關係？出版社再度表示「就是朋友」。而她們是否共遊日本？出版社表示：「俞涵去日本是忙著準備下一本書的內容，可能是一起去搜集資料，畢竟她們都從事文字工作。」

(中時電子報)